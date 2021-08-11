رغم «كورونا».. الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أطول موجة مكاسب منذ يونيو

بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة اليوم الأربعاء، وتتجه صوب تسجيل أطول موجة مكاسب في شهرين مع تعزيز صعود أسهم البنوك وشركات التعدين معنويات المستثمرين المرتفعة بالفعل بفضل موسم نتائج قوي.

وزاد المؤشر "ستوكس" 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي.

وسجلت شركات التعدين أكبر مكسب مرتفعة 0.7 بالمئة، بينما دعمت عائدات السندات الحكومية المستقرة أسهم البنوك.

وكسب سهم بنك إيه.بي.إن إمرو الهولندي 3.2 بالمئة بعد أن قال إنه سيستأنف سداد توزيعات نقدية بفضل التعافي الاقتصادي الذي ساهم في زيادة صافي الربح بما يفوق التوقعات.

وصعد سهم شركة الأمن الإلكتروني البريطانية افاست 3.2 بالمئة بعدما وافقت منافستها الأمريكي نورتون لايف لوك على شراء الشركة بما يصل إلى 8.6 مليار دولار.

ونزل سهم فيستاس، أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في العالم، 4.7 بالمئة عقب خفض توقعاتها للعام الجاري بعدما جاءت أرباح التشغيل للربع الثاني أقل من التوقعات نتيجة تعطل سلاسل توريد وتكلفة أعلى.

وفي سياق متصل، سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا أمس الثلاثاء مواصلة مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي مدعومة بشركات السفر والترفيه مع ترحيب مستثمرين بتقارير نتائج قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق عند 471.67 نقطة.

وسجل قطاع السفر والترفيه أكبر مكسب بالنسبة المئوية، وزاد سهم فلوتر انترتينمنت 4.8 بالمئة بعدما أعلنت أكبر مجموعة للمراهنات على الإنترنت أن نتائج النصف الأول تخطت التوقعات وأنها تتوقع تحول أنشطتها الأمريكية للربحية بحلول عام 2023.

وأضاف سهم شركة هالو فرش للوجبات ومقرها برلين واحدا بالمئة، عقب الإعلان عن نمو قوي في الربع الثاني بفضل زيادة عدد العملاء، واستمرار معدلات الطلبيات المرتفعة لتدعم المبيعات.