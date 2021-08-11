نائب وزير الدفاع السعودى يبحث مع «هادى» مستجدات الأوضاع فى اليمن

عقد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في العاصمة الرياض اجتماعًا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في اليمن.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، قال الأمير: "التقيت رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، وتشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للرئيس، وتمنياتهما للرئيس هادي والشعب اليمني بمزيد التقدم والاستقرار".

وأشار إلى أن اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تتطلع إلى أن تُسهم النرويج من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، ببذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لتعزيز السلم والأمن بالمنطقة، وكذلك تطلعها بأن تحظى مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية بالمزيد من الدعم من حكومة النرويج بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الدوليين.

ووقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين البلدين بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة بينهما، والوصول بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات الحكومتين والشعبين.

وأشار بن فرحان - خلال التوقيع، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية: إلى أن البلدين يشتركان في العديد من مجالات التعاون، أبرزها في قطاع النفط والطاقة، والتغير المناخي، والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى التشاور المستمر والحوار البناء فيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط والقضايا الدولية الهامة للبلدين، مؤكدًا اتفاق البلدين على أهمية تشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية والتعايش السلمي وحسن الجوار وتحقيق السلم والأمن الدوليين.