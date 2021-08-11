الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة البيئة تفتتح معرض «بأيدينا هنخلى مدرستنا أجمل» بمركز الهناجر للفنون

وزيرة البيئة تفتتح
وزيرة البيئة تفتتح معرض بأيدينا هنخلى مدرستنا أجمل

افتتحت وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد معرض «بأيدينا هنخلي مدرستنا أجمل»، وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون؛ تحت إشراف الفنان شادي سرور

المعرض هو نتاج مسابقة فنية أطلقتها وزارة البيئة لمجموعة من طلاب المدارس في الفترة العمرية من رياض أطفال حتى التعليم الأساسي، وهو يتناول مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية المنفذة بخامات متنوعة ومختلفة من المخلفات، ويتم تنفيذها تحت رعاية و إشراف إدارة توجيه الفني بالتربية والتعليم.

يأتي المعرض في إطار التعاون بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم من خلال التوعية القائمة عليها إدارة الثقافة والإعلام بوزارة البيئة من توعية طلابية موجهة بالمدارس، و توعية جماهيرية للجمهور والركن الأخضر المختص بذوي الإعاقة والهمم، والتنيمة القائم عليه المعرض هي تعزيز أهمية إعادة تصنيع وتدوير المخلفات وتحويلها لعمل فني سواء مستهلك ومستخدم أو غير مستهلك كمصدر من مصادر الزينة، وجعل المخلفات بدل من أنها جزء من التلوث البيئي تعود على المجتمع و البيئة بالفائدة من خلال استغلالها بالشكل المناسب، و أنها من الممكن أن تصبح مصدر من مصادر الجمال و الفائدة .

وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بأيدينا هنخ ل ى مدرستنا أجمل شادي سرور بمركز الهناجر للفنون قاعة آدم حنين

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