برلمانى: تعزيز أداء صندوق تكريم الشهداء يكشف اهتمام الدولة بالوطن

قال النائب الطاهر عبد الحميد عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي يقوم بدور سياسي وإنساني عظيم، نحو الشهداء ومن قاموا بالتضحية بحياتهم، من أجل وطنهم الغالي وللتصدي للإرهاب الغاشم والأعمال المتطرفة.

واشار عبد الحميد خلال تصريحات له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي اليوم، بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين، من أعمال الصندوق، على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر المقبل 2021، وهو ما يؤكد الاهتمام التام بذوي الشهداء وأسرهم على كافة المستويات، بجانب تشديد الرئيس على الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر عانت كثيرا من الإرهاب والتطرف ودفعت من دماء أبنائها ثمنا فادحًا، لكي يعيش الوطن في أمان واستقرار، ولم تقصر مصر، وفق توجيهات الرئيس السيسي في الاهتمام بذوي الشهداء وأسرهم وتعويضهم، لأنهم لم يبخلوا بشىء على الوطن.

واختتم النائب، بأن السنوات الماضية أثبتت للكافة نجاح مصر تحت قيادة السيسي، في وأد شوكة الإرهاب من جهة، وتوجيه أقصى الاهتمام والرعاية المادية والصحية بأسر الشهداء وذويهم من ناحية أخرى.



وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط وعمل صندوق تكريم الشهداء خلال الفترة الماضية، والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة في هذا الشأن، خاصةً ما يتعلق بتسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من القانون رقم 16 لسنة 2018، خلال شهر أكتوبر 2021، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية بشأن الأنشطة المختلفة والمبادرات التي يمكن توجيهها لصالح المستفيدين من الصندوق.

ووجه الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر 2021، مشدداً على الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وكذلك استمرار العمل على تطوير برامج الصندوق وحوكمة آلياته المالية وتنمية موارده لصالح أسر الشهداء والمصابين.