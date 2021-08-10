بدء مناقشة «حكايات من جنازة بوتشي» لأحمد صبري أبوالفتوح بحزب التجمع

بدأت، منذ قليل، فعاليات ندوة مناقشة أحدث روايات الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح «حكايات من جنازة بوتشي»، والصادرة حديثا عن دار ميريت للنشر والتوزيع، والندوة ينظمها منتدى المستقبل للفكر والإبداع بحزب التجمع.

الرواية يناقشها كل من الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والروائي والناقد الدكتور محمد سليم شوشة، ويدير الندوة الشاعر والناقد شعبان يوسف.

أما عن رواية «حكايات من جنازة بوتشي» فهى الرواية التي تحمل رقم 11 في مسيرة الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح بعد العديد من الروايات ومنها على سبيل المثال رواية «طائر الشوك»، ورواية «جمهورية الأرضين»، وخماسية «ملحمة السراسوة» والتي صدرت تتابعا عن دار ميريت للنشر والتوزيع ، ورواية «أجندة سيد الأهل»، ورواية «برسكال»، ورواية «تاريخ آخر للحزن»، بالإضافة إلى مجموعة قصصية وحيدة جاءت تحت عنوان «وفاة المعلم حنا".

وفي معرض حديثه لـ"الدستور"، وصف الكاتب أحمد صبري ابو الفتوح روايته الجديدة قائلا:" هي رواية قصيرة تتناول جوانب الحياة والموت، وأيًا جوانب عن الفرح والحزن، وأيضًا عن البهجة والجهامة، عن وحدة الوجود كما يعرفها الصوفيون، هي عبارة عن تضفيرة من خلال علاقة رائعة بين الإنسان ومخلوقات الله، وصدرت في 130 صفحة من القطع المتوسط".

أما عن المؤلف فقد ولد الروائي أحمد صبرى أبو الفتوح 1953 بمحافظة الدقهلية، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 1975، ثم عمل وكيلا للنائب العام، وتدرج في مناصب القضاء حتى عمل رئيسا للنيابة العامة، ثم استقال من القضاء وعمل بالمحاماة.

ويقول أحمد صبري أبو الفتوح عن نفسه: "أنا كاتب وروائي ومحام مصري عربي التوجه، أؤمن بالاشتراكية العلمية والمادية الجدلية وجدل الإنسان، وبالفصل التام بين الدين والدولة أعمل ضد التمييز بكافة أنواعه ضد المرأة والفقراء والأقليات الدينية والعرقية".