الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنقاذ كفيف مشرد بالشارع ونقله لإحدى مؤسسات الرعاية

مشرد
مشرد

أعلنت مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، عن الاستجابة السريعة لإنقاذ شخص مشرد بالشارع منذ سنوات.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أن فريق التدخل توجه على الفور لإنقاذ الشاب، وتبين أنه يدعى “طارق” كفيف منذ 15 عاما، حالته الصحية متاخرة للغاية ولا يستطيع الحركة.

وأشارت المؤسسة أنه تم نقله للمؤسسة لتلقى الرعاية داخل الدار، وبالكشف الطبي تبين أنه كفيف، يعاني من ضعف عام بالجسم، ومن جروح غائره متفرقه بالجسد.

وأوضحت المؤسسة أنه جار عمل اللازم له من تحاليل وفحص شامل لإجراء عملية سريعة بالعين، حتى يستطيع الرؤية بها، فى حين أن العين الأخرى غير موجودة نتيجة الإهمال، وجار التعامل من الأخصائيين بالمؤسسة لمعرفة أيا معلومات عن الشاب وعن سبب وجودها بالشارع.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

ولفت مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إلى أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيا ونفسيا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

مشرد
مشرد
وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي فرق التدخل السريع مؤسسات الرعاية مؤسسات الرعاية الاجتماعية مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان

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فوضى الطب

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