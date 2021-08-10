الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصرية اللبنانية»: مجتمع الأعمال يسعى للارتقاء بمستوى خدمات المستوردين

المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تقوم بالتواصل دائمًا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال يسعى للارتقاء والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين بالتوافق مع الاشتراطات العالمية لإتاحة النفاذ للمنتج المصري إلى الأسواق العالمية وفي نفس الوقت ضبط عملية الواردات ودخول البضائع للسوق المصرية والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الصحية والأمنية.

أضاف فوزي أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تعمل على تسهيل عملية وإجراءات الاستيراد وفي وقت قياسي من خلال ميكنة الإجراءات وغيرها من الخدمات المقدمة الي مجتمع التصدير والاستيراد من خلال الهيئة.

وأكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية أن الجمعية حريصة على التواصل الدائم والمستمر بالجهات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتجارة والاستثمار لنصل معًا الي رؤية مستقبلية وأفكار عملية من شأنها تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ولفت فوزي إلى أن الجمعية تواصل العمل والجهود لرصد أية معوقات امام حركة التجارة استيرادًا وتصديرًا وهو ما يتم في اطار من التنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان "آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال"، بحضور اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

أدار الندوة عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، بمشاركة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى لفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين. 

المصرية اللبنانية فتح الله فوزي مجتمع الاعمال المستوردين الواردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

وزير التعليم يكشف حقيقة إرسال نتيجة الثانوية العامة على تابلت الطلاب

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

مصادر بـ«التعليم»: الفتيات يكتسحن قائمة الأوائل في نتيجة الثانوية العامة

«الوزراء» يكشف حقيقة فيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

ثروت الخرباوي

وثالثهما الحوينى

مؤمن المحمدي

3 ديسمبر 1921

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وَاضْرِبُوهُنَّ".. بين المعنى والمقصد

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

صور

البطلة الأولمبية جيانا فاروق في مصر

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟

فلسطين: وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام

رئيس الوزراء الفلسطيني: خصم إسرائيل من عائدات الضرائب غير قانوني