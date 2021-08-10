«المصرية اللبنانية»: مجتمع الأعمال يسعى للارتقاء بمستوى خدمات المستوردين

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تقوم بالتواصل دائمًا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال يسعى للارتقاء والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين بالتوافق مع الاشتراطات العالمية لإتاحة النفاذ للمنتج المصري إلى الأسواق العالمية وفي نفس الوقت ضبط عملية الواردات ودخول البضائع للسوق المصرية والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الصحية والأمنية.

أضاف فوزي أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تعمل على تسهيل عملية وإجراءات الاستيراد وفي وقت قياسي من خلال ميكنة الإجراءات وغيرها من الخدمات المقدمة الي مجتمع التصدير والاستيراد من خلال الهيئة.

وأكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية أن الجمعية حريصة على التواصل الدائم والمستمر بالجهات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتجارة والاستثمار لنصل معًا الي رؤية مستقبلية وأفكار عملية من شأنها تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ولفت فوزي إلى أن الجمعية تواصل العمل والجهود لرصد أية معوقات امام حركة التجارة استيرادًا وتصديرًا وهو ما يتم في اطار من التنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان "آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال"، بحضور اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

أدار الندوة عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، بمشاركة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى لفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.