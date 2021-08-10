الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الإصابة بهشاشة العظام .. أن تفقد طولك مع تقدم العمر ليست من الأمور الجيدة

هشاشة العظام
هشاشة العظام

حذرت دراسة حديثة النساء اللواتي تقل طول قامتهن مع تقدمهن في العمر من خطر الوفاة بأمراض القلب بمقدار الضعف.

وتميل النساء إلى فقدان الطول أكثر من الرجال في منتصف العمر، يقل طولهن حوالي نصف بوصة كل عقد، لكن قصر قامة النساء بشكل كبير في منتصف العمر عن هذه النسبة هو علامة على أن النساء أكثر عرضة للوفاة في سن مبكرة.

ومن الطبيعي أن يفقد الأشخاص الطول في الأربعينيات من العمر بسبب عمليات الشيخوخة الطبيعية في العظام والعضلات والمفاصل والتي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في الوضع.

وطبقا لهذه الدراسة الجديدة التي أجريت علي 2406 سويدية ودنماركية تتراوح أعمارهن بين 30 و60 عامًا على مدار حوالي 30 عامًا، وخضعن لفحوصات صحية  ثم مرة أخرى بعد 10 إلى 13 عامًا أثناء مراقبة أي حالة وفاة بين المشاركين.

أكثر من 71 % من النساء خسرن طولهن عرضة للوفاة 

توفيت 625 امرأة  خلال فترة الدراسة ، بما في ذلك 157 توفيت بسبب أمراض القلب وسبق وعانوا من نقص كبير في الطول،  ولذين فقدوا الطول أكثر من 2 سم ، كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

طبقا للدراسة ارتبط كل سنتيمتر من فقدان الطول بحوالي خمس احتمالات أكبر للوفاة من أي سبب أخر  ، حتى بعد تعديل  عوامل اخري  مثل الوزن ونمط الحياة.

فقدان الطول في منتصف العمر مرتبط بهشاشة العظام


وأضافت الدراسة في المجلة الطبية البريطانية أن فقدان الطول في منتصف العمر مرتبط بهشاشة العظام والكسور ونقص فيتامين د.

كما أن النساء اللواتي خسرن طولهن  يمكن أن يواجهن المشكلة من خلال ممارسة الرياضة بانتظام ونصحهن بتناول مكملات فيتامين (د) والكالسيوم، حيث تزيد التمارين من كثافة العظام وقوة العضلات ، مما يساعد على الحفاظ على وضعية جيدة

ووجدت دراسة أخري أن كانوا نشطين بدنيًا في منتصف العمر كانوا أقل عرضة للقصر مع تقدمهم في العمر.
وأضاف الباحثون أن الأطباء العامين يجب أن يبدأوا بشكل روتيني في قياس طول النساء لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الطول والصحة صحة قصر القامة مع التقدم في العمر أمراض القلب وهشاشة العظام الوفاة المبكرة نقص الكالسيوم وفيتامين د

رئيس التحرير

وائل لطفي

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