الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي الأنبا سارافيم بالمقر البابوي

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الإثنين، الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية، ومعه اثنين من الآباء كهنة الإيبارشية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

وخلال زيارة الأنبا سارافيم عرض على البابا تواضروس بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

وكان البابا تواضروس الثاني، شهد، أمس الأحد، احتفال إيبارشية المعادي بتخريج 5 فئات من معهد المشورة القبطي الأرثوذكسي بالمعادي.

ومنح البابا تواضروس شهادات التخرج، لخريجي الدفعات الخمس وذلك في نهاية الحفل الذي احتضنه مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وحضره نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

والفئات المتخرجة هي: 

1. الدفعة الرابعة لدورة إعداد المشير الأرثوذكسي، التي يؤهل خريجيها للقيام بجلسات المشورة، وذلك بعد أن أتم الدارسون (ويبلغ عددهم 24) الدراسة لمدة 6 سنوات.

٢- الدفعة الثانية لدورة إعداد المحاضر المشوري، التي تؤهل خريجيها لإلقاء المحاضرات المختلفة في مجال المشورة، بعد إتمام الدارسين (البالغ عددهم 26) مدة 6 سنوات من الدراسة.

٣- دفعة جديدة مكونة من 118 دارسًا لمعهد المشورة وذلك بعد 4 سنوات من الدراسة.

٤- 101 من الآباء الكهنة على مستوى العالم اجتازوا دورة عبر الإنترنت بعنوان "متاعب النفس وامراض الشخصية" حضر الاحتفال 31 منهم (وهم الموجودون في مصر).

٥- 106 من زوجات الآباء الكهنة على مستوى العالم اجتزن دورة عبر الإنترنت بعنوان دعم "زوجة الأب الكاهن لزوجها"، حيث اشتركت فيه 106 من زوجات الكهنة حول العالم، حضرت منهن 34.

البابا تواضروس الأنبا سرافيم احتفالية الكاتدرائية المرقسية البابا تواضروس الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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