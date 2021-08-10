الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في مناسبات عديدة.. 8 قصص لفساتين زفاف لـ إليزابيث تايلور

إليزابيث تايلور
إليزابيث تايلور

أبهرتنا إليزابيث تايلور دائمًا بجمالها الداكن وبأدوارها كبطلة مؤثرة، وحبها للمجوهرات والأزياء، وأثارت الجدل كثيرا بعلاقاتها الرجالية فلم تتوانى عن الزواج ثماني مرات.

وقامت باختراع 8 فساتين زفاف حسب رغبة زوجها ورغباتها، لثمانية احتفالات زفاف نعرضها لكن في النقرير التالي.
 

فستان زفافها مع كونراد هيلتون عام 1950
كانت إليزابيث تايلور (18 عامًا)، وتزوجت وريث سلسلة الفنادق الشهيرة كونراد هيلتون في 1950 في حفل زفاف لأكثر من 700 ضيف في مرتفعات لوس أنجلوس. 

اختارت الممثلة وعارضة الأزياء في حفل الزفاف هذا  ثوب نسائي عاجي واسع من الساتان مطرز باللؤلؤ والدانتيل، وهذا الفستان الزفاف أسطوري تم بيعه بالمزاد العلني في Chrisitie's في يونيو 2013.

إليزابيث تايلور

فستان زفافها مع مايكل وايلدنج عام 1952

بعد زواجها الخاطف من كونراد هيلتون ، الذي استمر تسعة أشهر فقط تزوجت إليزابيث تايلور 1952 من مايكل وايلدنج ، وهو ممثل بريطاني يكبرها بعشرين عامًا، في زواجها الثاني قامت الممثلة باختيار بدلة متواضعة تتكون من سترة مناسبة وتنورة بطول الركبة على شكل حرف A، وتم تصميم هذا الموديل البسيط والأنيق، الذي يتميز بياقة عريضة ، تمامًا مثل فستان زفافها الأول من تصميم هيلين روز.

إليزابيث تايلور

فستان زفافها مع مايك تود عام 1957

بعد 5 سنوات من الزواج من مايكل وايلدنج، طلقت إليزابيث تايلور وتزوجت مرة أخرى في عام 1957 مع المنتج السينمائي الأمريكي مايك تود،
ويعد مايك تود الرجل الوحيد في حياتها الذي لن تطلق منه ، لأن الأخير مات في عام 1958 في حادث تحطم طائرتها.

في حفل الزفاف، ارتدت إليزابيث تايلور فستانًا خفيفًاونسقت  معه الممثلة الأمريكية مجموعتها الرائعة من المجوهرات، وظهر خاتم خطوبتها مرصع بماسة عيار 29 قيراط.

إليزابيث تايلور

 

فستان زفافها مع إيدي فيشر عام 1959

انهارت بعد وفاة زوجها السابق مايك تود، ووجدت إليزابيث تايلور الراحة مع أفضل صديق لها  إيدي فيشر، الذي تزوجته عام 1959 في لاس فيجاس، في  حفل صغير في الكنيسة حيث ترتدي الممثلة فستاناً حريرياً أخضر اللون بقلنسوة وأكمام طويلة

إليزابيث تايلور

فستان زفافها مع ريتشارد بيرتون عام 1964

نشات بين إليزابيث تايلور و ريتشارد بيرتون علاقة غرامية في عام 1964 أثناء تصوير فيلم الشهيرة كليوباترا، وتزوج الممثلان في عام 1964 في مونتريال، في هذه المناسبة  دعت إليزابيث  مصممة أزياء فيلم كليوباترا اصنع فستان زفاف لها بقطعة بيبي دول من موسلين حريري أصفر . 

إليزابيث تايلور

زواجها الثاني من ريتشارد بيرتون عام 1975

بعد طلاق صاعق في 1974، قررت إليزابيث تايلور الزواج من ريتشارد بيرتون مرة أخرى في عام 1975/ الحب الحقيقي في حياتها ، وأعترفا بعلاقتهما مرة أخري، وجددت الممثلة وعودها مرة أخري بفستان ملون من جينا فراتيني، مصبوغ بالربطة يتدرج من الأخضر الزمردي إلى البنفسجي حتى الفيروز والريش الصغير.

إليزابيث تايلور

فستان  زفافها مع جون وارنر عام 1976

في 1976 بعد طلاقها الثاني من ريتشارد بيرتون ، تزوجت إليزابيث تايلور من السناتور جون وارنر، وبدون شهود تبادلت الممثلة والسياسي عهودهما في مزرعة الأخير في ولاية فرجينيا على قمة تل ، في وسط مزرعة ماشية وارنر.

وارتدت إليزابيث فستانًا من الكشمير الأرجواني تحت معطف مصنوع من التويد والفراء، لإكمال ملابسها ، اختارت الممثلة عمامة متناسقة اللون.

إليزابيث تايلور

فستان زفافها مع لاري فورتانسكي عام 1991

بسبب كونها غير سعيدة بزواجها من جون وارنر، تغرق إليزابيث تايلور في إدمان الكحول وتجد نفسها مجبرة على متابعة علاج في مركز بيتي فورد في كاليفورنيا، هناك تلتقي بزوجها الثامن ، لاري فورتانسكي ، عامل بناء.


تزوج الثنائي في نيفرلاند، منزل مايكل جاكسون في 1991، واختارت الممثلة فستان زفاف أكثر تقليدية لونه أصفر كناري واسع مع إكسسوارات مع الحجاب.

إليزابيث تايلور
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