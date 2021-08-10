الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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اعتذار الزمالك وحالة «الإبراشي» الصحية.. ما بحث عنه المصريون في جوجل

جوجل
جوجل

رصد مؤشر عمليات البحث للمصريين على محرك البحث الشهير «جوجل»، اهتمام المصريين بعدد من الموضوعات، جاء أبرزها ما نُشر على غلاف مجلة الزمالك، والصفقة التي رفضها الأهلي لأحد نجوم كرة القدم في شمال إفريقيا، لكن نجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو كان الأكثر تداولًا في الأربعة وعشرين ساعة الماضية، ليتفوق على خبري قطبي الكرة المصرية.

الأحداث الرياضية كانت متسيدة مؤشر «جوجل» لهذا اليوم، وفي وسط الأنباء المتداولة حول إمكانية تغيير كريستيانو رونالدو لوجهته بعيدًا عن الدوري الإيطالي، كان هُناك اهتمام بأخبار الدون، من بينها صورة نشرها بقميص فريقه الإيطالي، كتب عليها «استمر في العمل».

ولم تخرج أخبار مؤكدة تحسم الجدل بشأن بقاء كريستيانو رونالدو في إيطاليا من عدمه، في وقت غيّر فيه غريمه ميسي لوجهته من برشلونة الإسباني، ليطير إلى فرنسا نحو باريس سان جيرمان، جوار صديقه نيمار الذي غادر الفريق الكتالوني قبل سنوات، ليرتدي قميص باريس.

العنوان المثير للجدل الذي جاء على غلاف مجلة نادي الزمالك، واعتبره الكثيرون مسيئًا للمنافسين من الأندية الأخرى، وكان الرأي ذات ليس بعيدًا عن الرد الرسمي لنادي الزمالك، والذي أصدر بيانًا قال فيه إنه يرفض الإساءة لأي نادي آخر، تماشيًا مع مبادئ القلعة البيضاء، وقرر رفع المجلة وحذف العدد من منصاته الإلكترونية.

الحديث عن صفقة جديدة للأهلي، بطلها سفيان رحيمي، لاعب فريق الرجاء المغربي، كانت محل اهتمام للمصريين في عمليات البحث، ليضعها «جوجل» بين اهتماماته، مرفقًا خبر حولها في قائمته يتحدث عن رفض مدرب الفريق الأحمر بيتسو موسيماني، لهذه الصفقة.

وكانت حالة الإعلامي وائل الإبراشي، ضمن اهتمامات المصريين في عمليات البحث على جوجل، ويأتي ذلك مع الأنباء عن تحسن حالته الصحية وقرب عودته إلى الشاشة، بعد أشهر طويلة من الأزمة الصحية التي مر بها عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كريستيانو رونالدو ميسى الاهلى الزمالك جوجل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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