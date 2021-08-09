وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الشائعات المتداولة حول إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، وما يتم تداوله عن مؤشرات التصحيح.

وأكد الدكتور طارق شوقي، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة في الفترة من ١٥- ١٨ أغسطس.

وأضاف الوزير، أن كل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد ، قائلًا: "ما نعلنه ننفذه حرفيًا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر".

كما أوضح وزير التربية والتعليم أنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الإجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ملحمة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، مشيرا إلى أن التصحيح يتم مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق الكنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

وقال وزير التربية والتعليم، لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات.

وأشار الدكتور شوقي، إلى أن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.