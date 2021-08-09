الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فرنسا بورسعيد».. «أم رحاب» تعيل بناتها بـ«تأجير وإصلاح العجل» وتحلم بمكان يأويها

فرنسا بورسعيد مع
فرنسا بورسعيد مع الدستور

«الظروف هي مَا حولتني إلى سيدة العجل أو فرنسا بورسعيد»، بهذه الكلمات بدأت «أم رحاب» حوارها مع «الدستور»، التي أوضحت أنَّ الظروف ساءت بعد طلاقها منذ ثلاث سنوات وانقطاع طليقها عن الإنفاق على ابنتيها، ولم تجد طريقاً لكسب لقمة العيش سوى تأجير الدراجات للأطفال في الشارع. 

IMG_20210809_161531
فرنسا بورسعيد مع الدستور

وتقول «فرنسا بورسعيد» إنّها لا تخجل من هذا الاسم الذي أطلقه عليها أهل منطقتها في حي الزهور، أحد أكبر الأحياء الشعبية في بورسعيد، مشيرة إلى أن الأهالي يشبهونها بالفنانة عبلة كامل في دور «فرنسا» بفيلم «اللمبي» لكونها السيدة التي تقوم بتصليح وتأجير الدراجات من أجل لقمة العيش.

وتضيف «أم رحاب» أنّها تزوجت قبل 10 سنوات في محافظة الدقهلية، إلا إنها انفصلت عن زوجها منذ ثلاث سنوات ولكونها من أبناء بورسعيد عادت هي وابنتيها.

IMG_20210809_160109
فرنسا بورسعيد مع الدستور

وفوجئت «أم رحاب» بانقطاع زوجها عن إرسال النفقة أو أي مصروفات لابنتيه وبعدها أعلن خطبته وزواجه من أخرى ليختفي بعدها تماماً تاركاً لها الطفلتين في المرحلة الابتدائية، مع عدم وجود أي مصدر دخل سوى معاش والدها وقدره 650 جنيهاً.

IMG_20210809_160040
فرنسا بورسعيد مع الدستور

وتتابع: «أنا الآن أقيم في منزل والدتي وهي سيدة كبيرة في السن وأختي هي الأخرى مطلقة ولديها ولدان والحياة أصبحت مستحيلة ولا نملك أي أموال لذاك توجهت للبريد وقمت بطلب قرض بمبلغ عشرة آلاف جنيه، واشتريت 4 دراجات ووقفت بها أسفل منزلنا بحي الزهور بحيث أتابع بناتي وفي الوقت نفسه أكسب لقمة عيش من الحلال من خلال تأجير الدراجات للأطفال».

IMG_20210809_160039
فرنسا بورسعيد مع الدستور

وتخشى «أم رحاب» على دراجاتها الأربع من هطول الأمطار في الشتاء ما قد يصيب الدراجات بالصدأ وحملات الحي.

وناشدت «فرنسا بورسعيد» اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتوفير شقة سكنية لها غرفة واحدة لكونها مطلقة وتحلم بمنزل يأويها مع ابنتيها وتوفير كشك لها بالإيجار لحمايتها من الطقس المتقلب.

IMG_20210809_160038
فرنسا بورسعيد مع الدستور

واختتمت «أم رحاب» حديثها لـ«الدستور» قائلة: «أنا على استعداد أتعب وأشقى علشان بناتي بس محتاجة المسؤولين ينظروا ليّا بعين الشفقة فأنا احلامي بسيطة، فقط أحلم بشقة من غرفة واحدة في أي مكان، وكشك لكسب لقمة عيشي وأتمني أن يستجيب لي المسؤولين بمحافظة بورسعيد».

IMG_20210809_155957_1
فرنسا بورسعيد مع الدستور

فرنسا بورسعيد مع الدستور
فرنسا بورسعيد مع الدستور
فرنسا بورسعيد مع الدستور
فرنسا بورسعيد مع الدستور
فرنسا بورسعيد مع الدستور
فرنسا بورسعيد مع الدستور
فرنسا طلاق بورسعيد سيدة الدرجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

الرئيس السيسى يوجه بعلاج طفلة تعانى من التنمر بسبب تساقط الشعر

«مذبحة الراحلين».. موسيمانى يطيح بـ8 لاعبين خارج الأهلى

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

الأمن يحل لغز اختفاء فتاة بسوهاج

العثور على طرد بريدى به 3 رصاصات موجّه لـ«بابا الفاتيكان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»

"أردان" يهاجم الأمم المتحدة: نرفض المساواة بين عمليات إسرائيل وحزب الله