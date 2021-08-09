من هى المأذونة التى عقدت قران ياسمين الخطيب؟

وسام المأذونة..

دائمًا ما تثير الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب الجدل، وذلك من خلال تصريحاتها الجريئة، ولكن هذه المرة كانت بسبب عقد قرأنها.

واحتفلت ياسمين الخطيب، منذ قليل، بعقد قرانها على رجل الأعمال رمضان حسني، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث انتشرت الكثير من الصور التي تدوالها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكعادة ياسمين الخطيب، تربعت على عرش "التريند" وأصبحت حديث السوشيال ميديا، وذلك بسبب "المأذون"، فقد عقد القران على يد مأذونة وليس رجل، الأمر الذي جعلها تتربع على عرش محركات البحث الاجتماعي.

وتعتبر هذه الزيجة الرابعة لياسمين الخطيب، حيث تزوجت من المستشار أحمد جلال إبراهيم، وأنجبت خلال فترة الزواج طفلين، وانفصلا بعد ست سنوات، وبعد ذلك تزوجت من قاضٍ ولم تذكر اسمه، والثالث كان المخرج خالد يوسف.

من هي المأذونة التي عقدت قران ياسمين الخطيب؟

استطاعت المأذونة التي تدعى وسام مهدي أن تتصدر مشهد عقد القران، والتي عُينت في شهر أبريل عام 2017، حيث أكدت خلال أحد اللقاءت التلفزيونية ببرنامج "مع ياسمين الخطيب" أنها اختارت هذا المجال الذي يحتكره الرجال.

وسام من خريجى كلية الشريعة جامعة الأزهر، أقدمت على الفكرة بعد وفاة مأذون قريتها، حيث شجعها الكثير من أهلها، وبالفعل تقدمت واستطاعت أن تأخذ رخصة مزاولة مهنة "المأذون".

وأوضحت وسام خلال استطافتها ببرنامج ياسمين الخطيب، أن الشروط لامتهان النساء مهنة "المأذون" هى أن يكون خريج جامعة الازهر، وقد درس القانون والشريعة.

"السوشيال ميديا يحتفي بالمأذونة وسام مهدي"

خطفت وسام مهدي الأنظار خلال عقد القران، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الخاصة بكتب الكتاب، فكانت التعليقات جادة ومشجعة للمأذونة وسام مهدي.

وأعربت المأذونة وسام مهدي عن سعادتها باختيارها من قبل الكاتبة ياسمين الخطيب، بالإضافة إلى التشجيع الذي حصلت عليه من قبل الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.