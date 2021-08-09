تعرف على أماكن اختبارات القدرات لكليات الجامعات التكنولوجية الجديدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أماكن اختبارات الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية)، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021 /2022.



وبدأت الإختبارات أمس السبت الموافق 7 أغسطس حتى الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري.

وجاءت أماكن أداء الاختبارات للكليات التكنولوجية كالآتي:

محافظات: القاهرة – الجيزة- السويس - بورسعيد- الإسماعيلية – البحر الأحمر –جنوب سيناء – شمال سيناء - مطروح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

- مكان الامتحان: اللوتس الجنوبية – شارع النصر – مقابل نادي بنك مصر – القاهرة الجديدة.

محافظات: القليوبية - البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية- دمياط- كفر الشيخ - الشرقية - الاسكندرية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا .

- مكان الامتحان: منطقة مبارك الصناعية بقويسنا – المنوفية.

محافظات: الفيوم – بني سويف– اسيوط – الأقصر- المنيا- الوادي الجديد – اسوان – سوهاج – قنا الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية .

مكان الامتحان: بني سويف الجديدة شرق- الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

واختبارات القدرات تجرى لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى التقدم لكليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة.