الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يهنئ الشعب المصرى والآمتين العربية والإسلامية بالعام الهجرى الجديد

مدبولي
مدبولي

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد.


ودعا مدبولي الله عز وجل- في برقية تهنئة اليوم- أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

وفي السياق نفسه، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفي برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، التي كانت رمزاً لتجسيد أسمي معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلاً الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "أنتهز هذه المناسبة، لنعاهدكم على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار، ومتمنياً للرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق والسداد".

العام الهجري الجديد الدكتور مصطفى مدبولي الشعب المصري رئيس مجلس الوزراء

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وائل لطفي

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