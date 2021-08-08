المبعوث الأممى الجديد لليمن يؤكد بذل جهوده لحل للأزمة واستئناف العملية السياسية

أعرب المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن تقديره لدور الحكومة اليمنية وما تبديه من استعداد للتعاون الإيجابي مع الحل السياسي للأزمة اليمنية، مؤكدًا أنه سيبذل كل الجهود للوصول إلى حل للأزمة في اليمن واستئناف العملية السياسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، من المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وخلال الاتصال، تبادل رئيس الوزراء اليمني، مع المبعوث الأممي الجديد، الأفكار والرؤى والمنطلقات التي سيتم البدء منها وآليات التنسيق والدعم الحكومي للجهود التي سيقوم بها المبعوث الأممي في مختلف الجوانب، بالاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي غير المحدود لمهمته لإحلال السلام في اليمن واستئناف العملية السياسية.

وقدم عبدالملك، التهنئة للمبعوث الأممي الجديد، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه والعمل وفق رؤية مختلفة انطلاقًا من معرفته الكبيرة بشؤون اليمن والمنطقة وبما يؤدي إلى إحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية الملزمة للحل السياسي في اليمن.

تعيين مبعوث أممي جديد لليمن

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، تعيين هانس جروندبرج، من السويد مبعوثًا خاصًا إلى اليمن، خلفًا للمبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث، الذي تم تعيينه وكيلًا للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشئون الطوارئ، الذي يعرب الأمين العام عن امتنانه له لالتزامه وتفانيه في أدائه مهامه.

ووفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة، في بيانٍ لها، أمس، يشغل جروندبرج منذ سبتمبر في عام 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه خبرة أكثر من 20 عامًا في الشئون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عامًا من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

وترأس قبل ذلك قسم الشئون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة، التي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر عام 2018.

وعمل جروندبرج في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة وبروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط/ الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في العام 2009.