الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شركات السياحة» تكشف سبب اختفاء برامج الثلاثة نجوم للعمرة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية تفتح العمرة

قال علاء الغمرى عضو غرفة شركات السياحة، إن الإجراءات التنظيمية الجديدة التى أعلنتها السعودية بشأن تحديد فنادق معينة لاستقبال المعتمرين تعنى اختفاء برامج الثلاثة نجوم، واستبدالها بالأخرى الأربع والخمس نجوم وهو ما سيرفع أسعار برامج العمرة عن مثيلتها فى 2019 بأكثر من 50%.

وأضاف الغمرى، فى تصريح لـ"الدستور" أنه لم يتم تفعيل عمل أى من الوكلاء السعوديين المصرح لهم بالعمل مع الوكلاء الخارجين من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن المصريين لن يتمكنوا من أداء العمرة فى الفترة الحالية رغم قرار استقبال رحلات العمرة من الخارج فى ظل استمرار تعليق الطيران بين مصر والسعودية.

يشار إلى أن المملكة ستبدأ بعد غد الثلاثاء استقبال رحلات العمرة، وقد وضعت مجموعة من الاشتراطات لاستقبال المعتمرين فى مقدمتها تقديم شهادة تحصين مصدق عليها من جهات رسمية تفيد بحصول الراغب فى العمرة على جرعات أحد لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية، وقصر رحلات العمرة على الدول التى لم يتم تعليق القدوم منها بـ 20 ألف معتمر كمرحلة أولى ثم يزداد العدد تدريجيًا فيما بعد وفق الوضع الصحى، ألا يقل سن المعتمر عن 18 عاما.

غرفة شركات السياحة رحلات العمرة المملكة العربية السعودية طيران برامج العمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

السيسى يوجه باستكمال الدراسات اللازمة للتطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة

كيف رد محمد حسان على تحويل الجماعات مؤسسات خيرية إلى منبع للإرهابيين؟

محمد حسان: «الإخوان» فشلوا فرفعوا شعار «الشرعية أو الدماء»

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى