«شركات السياحة» تكشف سبب اختفاء برامج الثلاثة نجوم للعمرة

قال علاء الغمرى عضو غرفة شركات السياحة، إن الإجراءات التنظيمية الجديدة التى أعلنتها السعودية بشأن تحديد فنادق معينة لاستقبال المعتمرين تعنى اختفاء برامج الثلاثة نجوم، واستبدالها بالأخرى الأربع والخمس نجوم وهو ما سيرفع أسعار برامج العمرة عن مثيلتها فى 2019 بأكثر من 50%.

وأضاف الغمرى، فى تصريح لـ"الدستور" أنه لم يتم تفعيل عمل أى من الوكلاء السعوديين المصرح لهم بالعمل مع الوكلاء الخارجين من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن المصريين لن يتمكنوا من أداء العمرة فى الفترة الحالية رغم قرار استقبال رحلات العمرة من الخارج فى ظل استمرار تعليق الطيران بين مصر والسعودية.

يشار إلى أن المملكة ستبدأ بعد غد الثلاثاء استقبال رحلات العمرة، وقد وضعت مجموعة من الاشتراطات لاستقبال المعتمرين فى مقدمتها تقديم شهادة تحصين مصدق عليها من جهات رسمية تفيد بحصول الراغب فى العمرة على جرعات أحد لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية، وقصر رحلات العمرة على الدول التى لم يتم تعليق القدوم منها بـ 20 ألف معتمر كمرحلة أولى ثم يزداد العدد تدريجيًا فيما بعد وفق الوضع الصحى، ألا يقل سن المعتمر عن 18 عاما.