الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق برنامج «نجوم الخير» مع خليل جمال على راديو وقناة نجوم FM

خليل جمال
خليل جمال

انطلقت أولى حلقات برنامج "نجوم الخير" تقديم الإعلامي خليل جمال، على راديو وقناة نجوم FM، يذاع كل أحد في تمام الساعة الواحدة وحتى الثالثة ظهرا.

وتقوم فكرة البرنامج على دعم قِيَم الخير والعطاء، بتوسيع نطاق العمل الخيري، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل الخيري كأحد أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي في دولتنا مصر، من خلال أنشطة ومشاريع مؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعي.

 

خليل جمال 

يذكر أن آخر ما قدمه خليل جمال هو برنامج "عرب وود" على شاشة روتانا سينما، كما خاض تجربة العمل الإذاعي من خلال عدة إذاعات منها إذاعة DRN، و9090، وشدي إف إم المغربية، كما اشتهر في بدايات عمله من مشاركته في برنامج "مذيع العرب"، كما قدم برنامجا على شاشة الحياة بعنوان" خلاصة الكلام"، حيث قدمه وزميله الإعلامي ممدوح الشناوي.

جدير بالذكر أن خليل جمال إعلامي قدم أكثر من برنامج تلفزيوني واذاعي وحصل ايضا على لقب مذيع العرب بموسمه الأول عام 2015 بدأ من الإعلام الإذاعي عبر الإنترنت من عام 2010، اشترك في برنامج "deal or no deal" الذي قدمته رزان مغربي وفي كواليس البرنامج نصحته بالحصول على دورات تدريبية، حصل على دورة تدريبية كانت تقدمها بي بي سي اسمها "one man show" تعلم بها كيف يكون مهندس صوت ومذيعا ومخرجا، وشارك في عدد من الدورات التدريبية والإذاعية، وبدأ في راديو رابيا، ومن بعدها شارك في عدد من الراديوهات أونلاين، إلى أن وصل لمدرسة الاحتراف في راديو "بص وطل"، ومن بعدها سافر للمغرب وشارك في راديو "شدى اف ام" منذ عام 2013.

وانتقل من مصر للمغرب ليكون أول إعلاميً مصري في الإذاعة المغربية، شارك برنامج المسابقات “مذيع العرب” في 2015 والذي كان يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في مجال التقديم التليفزيوني والإذاعي، لتظهر شخصية المذيع الذي بدأت معه مُنذ كان طفلًا وحصل على لقب “مذيع العرب”.

قدم البرنامج الاجتماعي المنوع “خلاصة الكلام” بنجاح على شاشة قناة الحياة الفضائية لعدة مواسم بمشاركة زميله ممدوح الشناوي حتى نهاية عقده مع المحطة، انتقل بعدها لشبكة قنوات روتانا ليقدم برنامجا فنيا بعنوان "عرب وود"، حتى نهاية ديسمبر 2019 بعد قرار القناة وقف البرنامج في مارس 2018، وقدم البرنامج الصباحي روق يومك على الراديو 9090 ويعد البرنامج أول تجاربه في الإذاعات المصرية الكبري وشاركه في التقديم المذيعة شيماء حافظ، قدم برنامجا صباحيا " النهار له اتنين " على إذاعة drn 93,7.

خليل جمال نجوم اف ام راديو إذاعة قناة برنامج نجوم الخير

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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