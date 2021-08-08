«المحامين» تعقد جلسة حلف يمين قانونية.. الأحد

تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد من جميع النقابات الفرعية، يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس 2021، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس، من الساعة التاسعة صباحًا، بإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب.

تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد

– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

– من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمين ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

فيما عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة المرأة، اليوم الأول من دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، التي تعقد على مدار 4 أيام مقسمة على السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، بحضور عدد من المحامين والمحاميات، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتناول الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمكلف بالمحاضرة في الدورة، خلال محاضرة اليوم الأول من الدورة شرح ماهية التحول الرقمي وتطبيقاته، إلى جانب استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات والنقابات، وقام بشرح عملية التحول الرقمي، وخطوات تطبيقها، مؤكدًا أنه من الضروري عند تطبيق عملية التحول الرقمي يكون بناء على خطة استراتيجية لحماية المعلومات من ثمة أي اختراق يمكن ان يحدث.