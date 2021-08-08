الأحد 08 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حريق مركب الزمالك| محاولات السيطرة مستمرة.. وأحد العاملين: ماس كهربائي (فيديو)

حريق مركب الزمالك
حريق مركب الزمالك

اندلع منذ قليل حريق هائل في مركب "عمر الخيام" بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ولازالت قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق حتى الوقت الحالي.

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حريق مركب الزمالك

وقال أحد العاملين داخل المركب المحترق، إن سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي أدى إلى احتراق كامل للطابق العلوي من المركب، وأضاف أن الحريق نشب في تمام الساعة الواحد والنصف ظهراً دون وقوع إصابات حتى الآن.

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حريق مركب الزمالك

وتابع أن فور وقوع الحماية خرج جميع العاملين في المركب والمراكب المجاورة وقاموا بإبلاغ قوات الحماية المدنية والتي لازالت تحاول السيطرة على الحريق.

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والمركب تعد من أقدم المراكب الموجودة بمنطقة الزمالك.

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حريق مركب الزمالك

وعلى الفور قام بإبلاغ الحماية المدنية التي أتت إلى مكان الحريق خلال دقائق.

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حريق مركب الزمالك

وأفاد أن الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق منذ نشوبه وقام رجال الأمن بإبعاد الأهالي من مكان الحريق حرصاً على الأهالي من حدوث إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة تفيد بنشوب حريق في أحد المراكب النيلية بمنطقة الزمالك وتم الدفع بسيارات إطفاء وعاونهم ٢ لنش إطفاء نهري للمساعدة في عملية إخماد الحريق قبل أن يتمدد إلى المراكب المجاورة.

حريق هائل منطقة الزمالك ماس كهربائي مركب لو باشا اقدم المراكب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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