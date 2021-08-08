وحدة التدخل السريع ترفع 8180 طن قمامة ومخلفات بالشرقية

قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية برفع (8180) طن قمامة ومخلفات من مراكز ههيا وفاقوس والإبراهيمية ومصنع القمامة بالغار بمركز الزقازيق ومدينة القنايات خلال شهر يوليو الماضى بواقع (429) نقلة خلال 27 يوم عمل، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين و المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع (2400) طن قمامة ومخلفات مبانى وناتج تطهير بواقع (123 نقلة) من مركز ههيا، حيث تم رفع (1100) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمدينة ههيا ورفع (1300) طن مخلفات مبانى وناتج تطهير الترع من طريق البحر، بالإضافة لرفع (4260) طن قمامة من النقطة الوسيطة بمدينة فاقوس بواقع (213) نقلة، فضلاً عن رفع (1080) طن قمامة من مصنع القمامة بالغار بواقع (54) نقلة وكذلك تم رفع (60) طن قمامة من مدينة الإبراهيمية ورفع (780) طن قمامة من النقطة الوسيطة بمدينة القنايات بواقع (36) نقلة ، وذلك لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة بإستخدام (11) معدة (7 سيارات قلاب حمولة 20 طن – 4 لوادر).

كما قامت وحدة التدخل السريع بردم أرض الموقف الجديد بمركز بلبيس بـ (4500) طن رمال بواقع (225) نقلة.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قامت وحدة التدخل السريع بعمل الصيانة الدورية للمدفن الصحي بالخطارة عن طريق تغطية الخلية بـ (2640) طن رمال وتسوية المطالع لمنع حدوث الاشتعال الذاتى بالخلية.

هذا وقد أكد محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.