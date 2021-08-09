في عطلة الصيف.. ديكورات عصرية لغرفة الفتيات لقضاء إجازة سعيدة

في عطلة نهاية العام، يكون هناك وقت طويل لمكوث أولادك في المنزل، ويجب أن يكون هناك تغيرات في ديكور منزلك خاصة في غرفة النوم، حيث إنه هام أن تكون في بها روح وحيوية لتجديد النشاط في أذهان أولادك خاصة أن معظم الوقت يقضي بها، وبحسب موقع “digsdigs" نرصد مجموعة من الديكورات التي تصلح للفتيات للمكوث في غرفتهم بدون الشعور بالملل.

غرفة نوم للفتيات بيضاء مع سرير صغير وبعض الأرفف ومكتب عتيق وكرسي ونافذة صغيرة.

غرفة نوم للفتيات جذابة بجدار ورق حائط خوخي وأثاث أنيق ولمسات سوداء لبعض الدراما.

غرفة نوم للفتيات في الطابق العلوي، منصة مع سرير فوق غرفة معيشة صغيرة مثالية للشقق الصغيرة.

غرفة نوم للفتيات علية صغيرة مع عوارض خشبية ونافذة كبيرة وسرير بأضواء ومنسوجات داكنة بالإضافة إلى وحدة تخزين.

غرفة نوم للفتيات حديثة مريحة بجدران بيضاء وأرجوانية ووحدة تخزين بيضاء وسرير ومساحات خضراء ومصابيح.

غرفة نوم للفتيات وأنيقة مع وحدة تخزين أنيقة وبعض الأرفف ومقعد النافذة وسرير أسود وبياضات أسرّة جريئة.

غرفة نوم للفتيات محايدة راقية مع وحدات تخزين مغلقة، وبعض الأرفف المفتوحة، ومكتب صغير وسرير مدمج.

غرفة نوم للفتيات بيضاء صغيرة بها خزائن بيضاء أنيقة وأضواء مدمجة وسرير ومصابيح وإضاءة طبيعية كثيرة.

غرفة نوم للفتيات صغيرة جدًا مع جدار ورق حائط زهري ونوافذ علية ومنضدة مرآة وكرسي خشبي.

غرفة نوم للفتيات بها وحدة تخزين هناك وجدار ورق حائط وسرير وخزانة للتخزين بالإضافة إلى الكثير من الضوء الطبيعي.

غرفة نوم للفتيات جميلة بجدار ورق حائط أزرق، ورف كتب، وطاولات جانبية غير متطابقة، وسرير مع بياضات أسرّة جميلة.

غرفة نوم للفتيات عتيقة مع ثريا كريستالية وستائر أرجوانية وفراش ومدفأة غير عاملة ومرآة.

غرفة نوم للفتيات مع وحدات تخزين محايدة وأنيقة وسرير تخزين وجدار أرجواني ووسائد مشرقة بالإضافة إلى ظلال

غرفة نوم للفتيات أنيقة رث محايدة بجدران ملونة كريمة الزبدة ورف صغير وسرير مع بياضات أسرّة مكشكشة جميلة وطاولات جانبية غير متطابقة

غرفة نوم للفتيات انتقائية صغيرة بجدران رمادية من الجرافيت وسرير مدمج مع تخزين وخزائن بأبواب مرايا