شركة أدوية يابانية تسعى للموافقة على ابتكار دواء لكورونا عن طريق الفم

أعلن مسئولون بشركة الأدوية اليابانية "شينوجي" اليوم الأحد، أن الشركة تسعى للحصول على موافقة الدولة على ابتكار دواء لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عن طريق الفم بحلول نهاية هذا العام، على أمل تقديم العلاج في المنزل وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتتوقع الشركة - التي تتخذ من محافظة أوساكا مقرًا لها - أن الدواء المضاد للفيروسات، والذي يخضع لتجارب سريرية منذ يوليو الماضي، ربما يُقدم للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة من كوفيد-19 ، حتى يُساعدهم على عدم تفاقم حالتهم المرضية .. حسبما نقلت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم على موقعها الإلكتروني.

وإذا تمت الموافقة عليه، فسيكون أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لمرضى كوفيد-19 المصابين بحالات خفيفة في اليابان .. حيث إنه لا يتوفر حتى الآن سوى دواء عن طريق الوريد يُمنح للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة في اليابان ويؤخذ فقط داخل المستشفيات.

وتعليقًا على ذلك، أضافت الصحيفة أن الارتفاع السريع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان زاد من المخاوف بشأن نقص أسرة المستشفيات والعدد المتزايد من المرضى الذين يضطرون إلى تناول العلاج في المنزل، بما قد يهدد بتدهور حالتهم بسبب عدم الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

من جانبها ، أعلنت شرطة " شينوجي" أنها تدرس أيضًا توفير العقار الذي يؤخذ عن طريق الفم في الخارج بعد مناقشة الأمر مع هيئة الأبحاث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم بالولايات المتحدة.

كما تخطط الشركة للتقدم بطلب للحصول على موافقة سريعة من وزارة الصحة اليابانية في هذا الشأن، والتي لا تتطلب منها إكمال التجارب السريرية قبل طرح الدواء في السوق، بشرط إجراء الدراسة اللازمة بعد ذلك .. وأضافت أنها تأمل في تصنيع أدوية تكفي من مليون إلى مليوني مريض في اليابان بحلول نهاية هذا العام.