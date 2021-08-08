بالتزامن مع انطلاق الاختبارات.. كل شيء عن مدرسة الضبعة النووية

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد اختبارات الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية لخريجي الشهادة الإعدادية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022، إلكترونيًا يومي الأحد والإثنين 8 و 9 أغسطس 2021، بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.

في هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عنها:

• المدرسة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي المتخصصة في مجال الطاقة النووية.

• تقع المدرسة في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وهي مدرسة ثانوية متخصصة.

• نظام الدراسة بها 5 سنوات، يتخرج منها الطالب فني طاقة نووية.

• المدرسة مزودة بفندق للإقامة والإعاشة لطلاب النظام الداخلي، تحت إشراف شركة متخصصة في التغذية والنظافة، ويقوم بالتعليم في المدرسة فريق من المعلمين المتخصصين على أعلى مستوى.

• تتوفر بالمدرسة معامل فنية، وورش في الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات، من خلال هذه الأقسام الثلاثة بالمدرسة.

• يوجد بالمدرسة ملاعب رياضية، يمارس الطلاب الرياضة بها من خلال مدربين متخصصين، وصالة ألعاب رياضية، وملعب قانوني لكرة القدم.

• تهدف المدرسة المتقدمة إلى تعليم وإعداد وتخريج كوادر فنية متخصصة للعمل كفنيين في الطاقة النووية، بعد تدريبهم وتأهيلهم نظرياً وعملياً على مدار خمس سنوات، هي فترة الدراسة، في هذا المجال الحيوي الذي تهتم به الدولة.

• المدرسة مقامة جنوب الطريق الساحلي (الإسكندرية- مطروح) في الجهة الغربية المقابلة لأرض المحطة النووية بالضبعة ومقامة على مساحة 8.5 فدان وتتكون من مبنى تعليمي به 15 فصل دراسي بسعة 375 طالب كما يوجد بالمدرسة 10 معامل و3 ورش فنية على مساحة 3 آلاف و260 متر وملحق بالمدرسة مبنيان سكنيان للطلاب والمعلمين بسعة 436 سرير و كل مبنى مكون من 5 أدوار بمساحة 11 ألف و580 مترًا مربعًا.

وكان قد قال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، إن الطلاب الناجحين في الاختبار الإلكتروني سيتم ترتيبهم تنازليًا لإجراء الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية والرياضية، وسيتم اختيار 60 طالبًا للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2021/2022.

وأشار إلى أنه سيتم استضافة الطلاب خلال فترة الكشف الطبي بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة ونقلهم ذهابًا وايابًا إلى مقر الكشف تحت إشراف قطاع التعليم الفني، ليتم بعدها إعلان النتيجة النهائية بأسماء الطلاب المقبولين واعتمادها لاستكمال إجراءات القيد بالمدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022 من جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو 2021، وتقدم عدد 4143 طالب.