الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسين الجسمي يطرح أغنية «درب الشعر» من أشعار ولي عهد دبي (فيديو)

حسين الجسمي
حسين الجسمي

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أحدث أعماله الفنية بعنوان “درب الشعر” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعاون حسين الجسمي في “درب الشعر” مع  سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي "فزاع"، وتنتمي الأغنية إلى اللون العاطفي الرومانسي في إطار من الشعر.

 

كلمات قصيدة درب الشعر

لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق

وتحس كنّك شـايلٍ في وسط صـدرك مقبرة

إن غاب نور الشمس وجهك نوره الباذخ شرق

يصغر مقام الشمس والاّ أنت مقامك ما أكبره

ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية "درب الشعر" مع ألحان الفنان فايز السعيد بعد مجموعة من التعاونات الناجحة، ليقوم الموزع الموسيقي نور هاشم بتوزيع موسيقى الأغنية التي قام بعملية المكساج والماستر لها من قبل المهندس جاسم محمد.

آخر أعمال حسين الجسمي الغنائية

وأصدر الفنان حسين الجسمي الأيام الماضية أغنية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان "زايد الثاني"، واصفاً وبكل فخر في أبيات القصيدة الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب.  

وكان الفنان حسين الجسمي قد طرح منذ أيام قليلة أغنية "كنز النوادر"، التي حملت مشاعر كبيرة من المحبة والاحترام والتقدير، حيث تم إهداؤها إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات". 

وتقول كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر جاسم السويدي في مقدمتها: يا عيون الدار وإحساس المشاعر ويا تفاصيل الغلا وعرش المحبة يالكريمة الساكنة وسط النواظر لج غلا محفوف بالأزهار دربه أعني أم الشعب لي فيها نفاخر صاينة الأمجاد والأفعال ذربه حبّها بين الحنايا في الضماير باني قصورٍ منيعة بحب صلبة.. وأغنية "كنز النوادر" من ألحان أحمد برهان، وتوزيع موسيقي لـ"جاسم"، ومكس وماسترينج للمهندس جاسم محمد. 

حسين الجسمي اغاني حسين الجسمي الفنان حسين الجسمي المطرب حسين الجسمي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم درب الشعر

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وائل لطفي

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