«الغرفة الألمانية»: مصر ستصبح قبلة الاستثمارات الأجنبية بعد افتتاح العاصمة الإدارية

قال حسانين توفيق، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن العلاقات المصرية الأوربية شهدت نموًا كبيرًا خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا جهود الرئيس لزيادة حجم التعاون مع دول الاتحاد الأوربي، وعلى رأسها ألمانيا.

وأضاف «توفيق»: في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا تجاوز 5 مليارات يورو، موضحًا أن ألمانيا تعد ثان أكبر شريك تجاري لمصر في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت من الدول الإقليمية المهمة لدى دوائر السياسة الأوربية خلال الزيارات الخارجية التي قادها الرئيس السيسي على مدار الـ 8 سنوات المقبلة.

وأشار عضو الغرفة الألمانية العربية، إلى أن مصر تتمتع بأفضلية للاستثمارات الأجنبية لدى دول الاتحاد الأوربي، وخاصة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، موضحًا أن بريطانيا تحتل المرتبة الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية باستثمارات 5.5 مليار دولار بعدد 1630 شركة تتركز أغلبها في القطاع الصناعي، في حين أن الاستثمارات الألمانية سجلت 1.5 مليار يورو خلال عام 2020، وتأتي فرنسا في المرتبة الثامنة.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات الأجنبية من قبل دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بعد نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي، واستقرار الدولة سياسيًا واقتصاديًا، مؤكدًا أن مصر ستصبح الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بعد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بالتزامن مع إنطلاق الجمهورية الثانية.