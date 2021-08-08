الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

اليوم.. «تعليم القاهرة» تستقبل الطلاب المتقدمين للتعليم الفنى فى لجان الدمج

محمد عطية وكيل تعليم
محمد عطية وكيل تعليم القاهرة

تستقبل محافظة القاهرة، اليوم، الطلاب المتقدمين لمدارس التعليم الفنى، في مقرين يشمل كل مقر مجموعة من الإدارات، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور ومنعا للتزاحم، حرصا على صحة وسلامة الجميع.

وأشار محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، إلى انعقاد لجنة دمج التعليم الفنى للعام الدراسى 2021-2022م بالقاهرة تحت إشراف الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى، وذلك للطلبة المتقدمين لمدارس التعليم الفنى التابعة للمديرية بداية من يوم الأحد الموافق 8-8-2021 وحتى 30-11-2021.

وأوضح أن الطلاب سيتم استقبالهم في مقرين تابعين للمديرية بإدارتي مصر الجديدة وعابدين، وذلك نظر للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، وتخفيفا على أولياء الامور وتفاديا للازدحام والتجمعات.

وشدد وكيل تعليم القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتعقيم اللجان يوميا.

ومن ناحيته، أكد الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفنى، أن لجنتي الدمج ستعقد من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت عن موعد بدء الامتحانات التكميلية وامتحانات الدور الثاني الابتدائية.

وتعقد امتحانات المرحلة الابتدئية للصفوف الصف الرابع الابتدائي والخامس وامتحان والسادس الابتدائي (وما يعادله) في الفترة من السبت الموافق 7-8-2021 إلى الإثنين الموافق 9-8-2021، وعدد أيام الامتحانات ثلاثة أيام.

امتحانات المرحلة الإعدادية 

امتحانات النقل للصف الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي والمهني ( وما يعادلهم)، تكون من السبت الموافق 7-8-2021 إلى الإثنين الموافق 9-8-2021، وعدد الأيام ثلاثة أيام.

كما يعقد امتحان شهادة إتمام المرحلة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي العام، والرياضي والمهني، والصم والمكفوفين في الفترة من الأربعاء الموافق 11-8-2021 إلى الخميس الموافق 19-8-2021، وعدد أيام الامتحانات سبعة أيام.

وتكون امتحانات المرحلة الثانوية لصفوف النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي (وما يعادلهم) من السبت الموافق 7-8-2021 إلى الإثنين الموافق 9-8-2021 وعدد أيام الامتحانات ثلاثة أيام.

وأشار تعليم القاهرة إلى أنه لا تعقد امتحانات أيام الخميس الموافق 12-8-2021، ويتم تسليم الطلبة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الامتحان التكميلي على أن يقوم الطلاب بتسليمها مع أول يوم امتحان المواد الأساسية.

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