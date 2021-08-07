«الخارجية» ترحب بتعيين «هانس جروندبرج» مبعوثًا أمميًا لليمن

رحبت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بتعيين هانس جروندبرج، مبعوثًا خاصًا إلى اليمن من قِبَل الأمين العام للأمم المتحدة، معربة عن تطلعها للعمل معه بما يسهم في تسوية الأزمة اليمنية.

وذكر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "نرحب بتعيين هانس جروندبرج مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى اليمن.. ونتطلع للعمل معه في جهوده لدعم تسوية شاملة للأزمة اليمنية".

تعيين مبعوث أممي جديد لليمن

وفي وقتٍ سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين هانس جروندبرج، من السويد مبعوثًا خاصًا إلى اليمن، خلفًا للمبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث، الذي تم تعيينه وكيلًا للأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشئون الطوارئ، الذي يعرب الأمين العام عن امتنانه له لالتزامه وتفانيه في أدائه لمهامه.

ووفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة في بيانٍ لها أمس الجمعة، يشغل جروندبرج منذ سبتمبر في عام 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه خبرة أكثر من 20 عامًا في الشئون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عامًا من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

وترأس قبل ذلك قسم الشئون الخليجية في وزارة الشئون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر عام 2018.

وعمل جروندبرج في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة وبروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط/ الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في العام 2009.

وهو حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.