وزير الخارجية الكويتي يهنئ «جروندبرج» بمناسبة تعيينه مبعوثًا أمميًا لليمن

أجرى وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت، مع هانس جروندبرج، بمناسبة تعيينه من قِبَل الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثًا خاصًا إلى اليمن.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب الشيخ أحمد الناصر، عن خالص تهنئته لتولية "جروندبرج" هذا المنصب الهام، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بكل اقتدار.

وجدد خلال الاتصال إلتزام دولة الكويت المبدئي والثابت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن.

وشدد وزير الخارجية الكويتي، على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام في اليمن والمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216، مؤكدًا دعم دولة الكويت للاجراءات والجهود التي سيقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.

تعيين مبعوث أممي جديد لليمن

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين هانس جروندبرج، من السويد مبعوثًا خاصًا إلى اليمن، خلفًا لمارتن غريفيث، الذي تم تعيينه وكيلاً الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ، الذي يعرب الأمين العام عن امتنانه له لالتزامه وتفانيه في أدائه لمهامه.

ويشغل جروندبرج منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الإتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه خبرة أكثر من 20 عامًا في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عامًا من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

وترأس قبل ذلك، قسم الشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.

وعمل جروندبرج، في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة وبروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط/الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في العام 2009.

وهو حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.