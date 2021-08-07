وزارة الداخلية: ضبط 45 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهما

نشرت صفحة وزارة الداخلية إنفوجراف عن جهود مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 45 قطعة سلاح ناري، بحوزة 38 متهم)، وذلك على النحو التالي:

بنادق آلية

(6) بنادق خرطوش

بندقية رصاص

(3) طبنجات

(27) فرد محلي

(158) طلقة مختلفة الأعيرة

(10) خزينة متنوعة

(144) قطعة سلاح أبيض

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (51372) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:

(176) حكم جناية .

(16869) حكم حبس جزئى.

(3269) حكم حبس مستأنف.

(23837) حكم غرامة.

(7221) مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (115) قضية مخدرات، بإجمالى عدد (115) متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (5٫940 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (2٫816 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1٫800 كيلو جرام).

كمية من مخدر إستروكس وزنت (3,195 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,075 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الشابو وزنت (1,474 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر آيس (30 جرام).

عدد (1095) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (19) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (309) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27230) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.