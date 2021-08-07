تجديد حبس شاب متهم بهتك عرض طفلة وحملها سفاحًا بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس شاب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة والتسبب في حملها سفاحا بمدينة حلوان.

كانت أمرت نيابة حلوان بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة هتك عرض طفلة والتسبب في حملها سفاحا بمدينة حلوان.

ورد بلاغ للرائد أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من والد فتاة تدعي "فاطمة، 14 سنة، مفاده تعرض نجلته لحالة إعياء وبأخذها للكشف عليها تبين أنها حامل في الشهر الثالث، وبمناقشة والدها لها، أقرت أنها تعرفت على نجل الجيران ويدعى "كريم.ر"، 20 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة كفر العلو، ونشأت بينهما علاقة عاطفية ووعدها بالزواج وتطورت تلك العلاقة إلى لقاءات محرمة داخل منزله، ونتج عنها حملها.

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات واتهامات، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم سالف الذكر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

عقوبة هتك العرض

وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".