إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم السبت، فى حادث تصادم دراجتين بخارية على الطريق الزراعى عزبة واصف - دشطوط بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخارية على الطريق الزراعى عزبة واصف دشطوط بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة

وعلى الفور انتقلت سيارتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم عيد حامد أبو العلا 50 سنة، مصاباً بجرح قطعى بالجبهة، ومحمد حامد أبو العلا 25 سنة مصابا بجرح قطعى بفروه الرأس، ومحمد كامل محمد 17 سنة طالب، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز ببا.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

وشارك مرفق إسعاف بنى سويف، مساء أمس الجمعة، في نقل مصابي حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي بوابة الكريمات بـ 7 كيلو بدائرة محافظة الجيزة واسفر الحادث عن إصابة 22 شخصاً.