يمكن من رابط نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 على «الدستور» الحصول على نتيجة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية عقب تسجيل بياناتهم حاليا والتي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انتهاء الامتحانات في 2 أغسطس الجاري، لذلك نستعرض من خلال هذا التقرير رابط خطوات الاستعلام عن نتيجة وموعد إعلانها إلكترونيًا.

نتيجتك عندنا.. رابط نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 على «الدستور»

خصص موقع الدستور الإلكتروني رابطا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من الاسم ومحافظة الإقامة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني بإتباع الخطوات والحصول على نتيجة كافة المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 2 أغسطس الجاري فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال رسالة نصية بها كافة درجات الطالب في الامتحانات التي أجريت داخل لجان مدرسية وورقة امتحانية تنطبق عليها كافة الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات الحصول على نتيجة طلاب الثانوية العامة عبر موقع الدستور

يترقب مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وأولياء أمورهم نتيجة الامتحانات التي انتهت منذ أيام قليلة داخل لجان مدرسية وسط إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويقدم موقع الدستور الإلكتروني درجات الطلاب بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا)

تسجيل رقم جلوس الطالب والشعبة المقيد بها

تسجيل رقم جلوس الطالب والشعبة المقيد بها اختيار محافظة الإقامة

كتابة بيانات التواصل مع الطالب لإرسال نتيجة فور اعتمادها ( البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول)

سيتم ارسال النتيجة فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اقرأ أيضا

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وفقا لما أكده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فإن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الفترة من 14 -18 أغسطس الجاري حيث يمكن الحصول عليه عبر رابط نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 على «الدستور» حيث تجرى حاليا الانتهاء من أعمال الكنترول لإعلان نتيجة الطلاب.