مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بالمحلة

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه إثر مشاجرة بين عائلتين من قريتين متجاورتين في مدينة المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص يدعى "عبد الله.ا" 30 عامًا إثر مشاجرة بين عائلتين من قرية ديرب هاشم وميت الليث هاشم بمركز المحلة الكبرى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق بذلك الواقعة واستخراج تصريح بالدفن الجثة.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار ضبط المتهمين وأطراف المشاجرة.

كما لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم نتيجة إسفكسيا الغرق أثناء نزولهم في أحد شواطئ مدينة رأس البر وتم انتشال جثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة وجارى البحث عن ال 2 الآخرين.

وتحرير محضر بالواقعة وجار التحقيقات.

تلقت غرفة العمليات إخطارا بغرق ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بالشاطئ العام بمدينة رأس البر وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين غرق علاء خالد عيد 19 سنة ومحمد علاء عبد 20 سنة وخالد علاء عيد 17 سنة مقيمين بمنطقة سكة زفتي بمدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية وتم استخراج جثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى وجارى البحث عن الآخرين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما لقيت ربة منزل مصرعها علي يد زوجها إثر تعديه عليها بالضرب بشومة بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا ، بسبب خلافات الزوجية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطاراُ من مأمور قسم أول طنطا بورد بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي "نهي. م. ا" 37 عاما جثة هامدة وبها إصابات ظاهرية وكدمات في مختلف أنحاء جسدها ونزيف في المخ.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليها لقيت مصرعها علي يد زوجها "وائل. ج " 40 عاما، سائق توك توك ، بسبب نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت إلى قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب بشومة على الرأس، بسبب خلافات الزوجية.

تم القبض على الزوج، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.