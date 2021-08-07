السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نيابة الإسماعيلية تأمر بدفن شاب سقط من القطار

جثة
جثة

صرحت نيابة الإسماعيلية، بدفن شاب عشريني، توفي إثر سقوطه أسفل القطار مما أدى لوفاته في الحال، وذلك بعدما أكدت التحريات، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتبين أنه سقط من تلقاء نفسه، ولم يتسبب أحد في سقوطه، حيث فقد توازنه مما تسبب في سقوطه أسفل عجلات القطار، مما أدى لوفاته في الحال.

تفاصيل الحادث

تعود أحداث الواقعة عندما لقي شاب عشريني مصرعه، إثر سقوطه من قطار قادم من الزقازيق إلى الإسماعيلية، وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم أحمد جمال، رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، يفيد بمصرع شاب سقط من القطار قرب منطقة روض اسكندر على بعد 3 كيلو من مركز ومدينة أبوصوير، وعلى الفور انتقل فريق المباحث لمكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية أن الشاب المتوفي مقيم بمحافظة السويس، وأنه كان برفقة والدته يستقل القطار القادم من محافظة الزقازيق، وسقط من تلقاء نفسه بعدما فقد توازنه، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت المتوفي من مكان الحادث إلي مشرحة مستشفى القصاصين المركزى.

- إرشادات لتفادي حوادث القطارات

تواجه منظومة السكة الحديد أسباب كثيرة للحوادث، من بينها أن  استعجال  المواطن وعبوره من غير الأماكن المحددة لذلك يعرض حياته للفقد تحت عجلات  القطار، وكذلك الوقوف على الأبواب أو الخروج بالجسم من النوافذ أو الجلوس أعلى القطارات أو العبور على المزلقان أو أماكن غير مخصصة للمشاة وقت مرور القطار.

ويجب على المواطنين الحرص على إجراءات الأمان، وتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية، مع الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة حفاظًا على أرواحهم، واتباع إجراءات السلامة التي من ضمنها عدم عبور المزلقانات أو إشارات السكة الحديد أثناء غلقها، والحفاظ على أرواحهم من الموت تحت عجلات القطار.

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