السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفل هانى شاكر بمهرجان القلعة.. 24 أغسطس

هاني شاكر
هاني شاكر

يحيي النجم هاني شاكر حفلا غنائيا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الجاري، على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.


ويقدم أمير الغناء العربي عددا من أغاني زمن الفن الجميل، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر أغنياته من بينها: "بحبك أنا، بعد حبك، لو رحت بعيد، وعد منى، يا ريتنى، أنا قلبى ليك، غلطة، لو بتحب، لسة بتسألى، علي الضحكاية، نسيانك صعب، ياريتنى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، أمرك، لو بتحب وجانا الهوى".


جدير بالذكر أن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وتقام فعاليات الدورة الـ 29 للمهرجان لهذا العام خلال الفترة من 15 إلى 30 أغسطس الجاري، وتتضمن تنظيم 31 حفلل موسيقيل وغنائيل متنوعل تنطلق في الثامنة مساء الأحد 15 أغسطس وتستمر على مدار 16 يوما متصلة.

 

وكانت وزيرة الثقافة قد أكدت أن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إحدى الفعاليات الراسخة التى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية منذ عام 1990، ونجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى، مشيرة إلى أنه ملحمة فنية تشرق فى سماء القاهرة كل عام لتجسد مشهدًا تنويريًا تلتف حوله الأسرة المصرية وضيوف مصر من محتلف دول العالم، وتابعت أنه يعد من الأدوات الإيجابية الفاعلة لتنفيذ خطط بناء المجتمع والإنسان وتحقيق العدالة الثقافية. 

 

من جهته؛ قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يعد تجسيدًا للدور المجتمعى لدار الأوبرا لأنه يخاطب الموطن المصري البسيط، ولذلك فهو يعتبر أحد أهم المهرجانات التى تنظمها الأوبرا.

 

جدير بالذكر أن مهرجان القلعة، الذي انطلقت دورته الأولى عام 1990، يعد من أشهر المهرجانات الفنية الموسيقية، التي تقام في العاصمة المصرية، جماهيريًا.

ماضي تنظيم مهرجان قلعة صلاح الدين مهرجان يقي العربي مهرجان القلعة لدي مصطفي أغسطس هاني شاكر

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