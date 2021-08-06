موريتانيا تطلق حملة وطنية للتلقيح ضد كورونا

قالت وزارة الصحة الموريتانية إنها بدأت التحضير لإطلاق حملة وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت، في بيان مساء اليوم، أن الحملة ستنطلق يوم 12 أغسطس الجاري، وتستهدف الوصول إلى 300 ألف شخص على مستوي البلاد.

وتمكنت موريتانيا حتى الآن، من تطعيم 211447، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، في آخر تحديد نشرته اليوم الجمعة، حول حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وعقد وزير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، اليوم الجمعة، اجتماعًا تحضيريًا لاطلاق الحملة، التي تستهدف تسريع وتيرة التلقيح ضد (كوفيد19)، وتمتد على مدى أسبوع.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف أعطى التعليمات بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة، لإنجاح هذه الحملة، التي تستهدف الوصول إلى 300 ألف مطعِّم خلال اجتماع مساء الجمعة شاركت فيه قيادات وزارة الصحة.

كورونا حول العالم

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونًا و443 ألفًا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفًا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي بلغت 31 مليونًا و856 ألفًا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفًا و350 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.