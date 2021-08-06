السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير أمن الإسماعيلية يعتمد حركة التنقلات الداخلية

مديرة أمن الإسماعيلية
مديرة أمن الإسماعيلية

اعتمد اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة بالمحافظة التى اشتملت تغييرات واسعة بين ضباط المباحث بمختلف المراكز والأقسام.

 

وشملت الحركة تعيين المقدم مروان الطحاوي رئيساً لمباحث مركز الإسماعيلية، والإبقاء على الرائد أنور القاضي رئيساً لمباحث أول وتعيين المقدم حازم حسام رئيساً لمباحث قسم ثان والمقدم محمد البرماوي رئيساً لمباحث قسم ثالث.


كما شملت الحركة تعيين الرائد مصطفى سلامة لمركز القنطرة شرق والمقدم محمد سكر رئيساً لمباحث القنطرة غرب والمقدم محمد يونس رئيساً لمباحث مركز أبوصوير والرائد سليمان عيسي رئيساً لمباحث فايد.


وشملت الحركة تعيين الرائد محمد فؤاد رئيساً لمباحث التل الكبير والرائد محمد سالم رئيساً لمباحث القصاصين والرائد حسن رضوان رئيساً لمباحث المرور وتعيين المقدم محمد سليمان رئيساً لمكتب تحريات المديرية والمقدم محمد هشام رئيساً لمباحث الأحداث.


كما تم تعيين الرائد أحمد جمال رئيساً لمباحث الآداب والرائد أشرف جمال لمباحث تنفيذ الأحكام والمقدم خالد صبرة لمباحث الهجرة غير الشرعية والمقدم عادل الجزار رئيساً لمباحث المرافق والمقدم اسلام العربي لمباحث تأمين الطرق والمقدم تامر عبد العال رئيساً لمباحث الأموال العامة.

أمن الإسماعيلية اخبار أمن الإسماعيلية اخبار امن الإسماعيلية اليوم اخبار مدير امن الاسماعيلية اخبار مديرية أمن الإسماعيلية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ننشر أول صور لمركب الملك خوفو قبل مغادرة المنطقة الأثرية بالهرم

نقل الفنانة مها أحمد إلى المستشفى.. ومصدر بـ«المهن التمثيلية» يكشف تطورات حالتها الصحية

«حرام عليكى حوشى عني» آخر كلمات نجلاء.. القاتلة تروي تفاصيل جريمة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية اللبنانية» ترفع شكوى ضد الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفى قصف غزة

«يونيفيل»: نعمل مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة