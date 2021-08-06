الجزائر: 46 وفاة و1203 إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزئرية اليوم الجمعة تسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و.487

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنها رصدت 1203 إصابات جديدة ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 179 ألفا و.216

كما أشارت إلى تماثل 736 حالة جديدة للشفاء وهو ما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 119 ألفا و888، فيما يتواجد 57 مريضا في العناية المركزة.

كورونا حول العالم

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونا و443 ألفا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي بلغت 31 مليونا و856 ألفا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفا و350 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.