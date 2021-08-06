الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: تلقيح 50% من الأمريكيين ضد كورونا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

ذكر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه تم تلقيح نصف المواطنين الأمريكيين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال مدير بيانات (كوفيد- 19) بالبيت الأبيض سايروس شاهبار- في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- إن "الآن 50% من الأمريكيين (جميع الأعمار) محصنون بالكامل".

ووفقًا لبيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، فإن أكثر من 615 ألف أمريكي توفوا من جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونًا و443 ألفًا و400 حالة.

كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

حرارة شديدة يعقبها انخفاض.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

«الصحة العالمية» تدعو لعدم اشتراط التطعيم أثناء السفر للخارج

مدير أمن الجيزة يتفقد مسار مركب خوفو قبل انطلاقه إلى المتحف الكبير

حريق هائل خلف محطة مصر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة لاستشهاد مواطن فى نابلس

مبعوثة الأمم المتحدة: نتابع بقلق إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل

إسرائيل تعين سفيرًا جديدًا فى أمريكا