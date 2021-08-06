الصين: اتخاذ تدابير سريعة بمدينة تشنغتشو لاحتواء تفشى كورونا

وجهت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني "سون تشون لان"، اليوم الجمعة، باتخاذ تدابير سريعة لاحتواء تفشي "كوفيد-19" بمدينة (تشنغتشو)، في مقاطعة خنان بوسط البلاد، داعية إلى إجراء الفحوص الفورية للأفراد الرئيسيين وكذلك اختبارات الحمض النووي الجماعية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن ذلك جاء خلال تفقدها المدينة المتضررة من انتشار فيروس كورونا، كما طالبت "سون" الآلية المشتركة بمجلس الدولة للوقاية من "كوفيد-19" والسيطرة عليه، بمراقبة وفحص تطبيق سياسات الوقاية من المرض والسيطرة عليه في جميع المناطق.

وشددت مدينة (تشنغتشو) إجراءات الوقاية من الوباء بعدما أبلغت مقاطعة (خنان) عن 21 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى بـ (كوفيد-19) و102 حالة بدون أعراض في الفترة من 31 يوليو إلى 5 أغسطس، حسبما ذكرت لجنة الصحة بالمقاطعة، اليوم الجمعة.

وصنفت المدينة 15 منطقة جديدة على أنها متوسطة الخطورة للإصابة بالفيروس، فيما قررت مديرية التربية والتعليم المحلية تأجيل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في المدينة.

وفي السياق، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم، أنه تم تطعيم أكثر من 1.74 مليار جرعة من لقاحات كورونا في أنحاء الصين حتى أمس.

كورونا حول العالم

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونًا و443 ألفًا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفًا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونًا و856 ألفًا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفًا و350 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.