علاج متلازمة ما قبل الحيض

تُعاني كل سيدة وفتاة من بعض العلامات مع اقتراب الحيض، بالنسبة لمعظم النساء ليست مشكلة كبيرة فكل ما تعاني منه هو تورم في الجسم والرغبة في تناول الحلويات، لكن بالنسبة للآخريات، فإن الأيام التي تسبق الدورة الشهرية تكون أصعب ما يكون، إذا كان الأمر يفسد حياتك اليومية، فقد تكونين مصابة بمتلازمة ما قبل الحيض ( PMS ).

أعراض متلازمة ما قبل الحيض



لدى معظم النساء علامة واحدة على الأقل لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية كل شهر، ويمكن أن يتغير الأمر مع تقدمك في السن، وتظهر أعراض ما قبل الدورة الشهرية بعدة طرق مختلفة، لكن معظم النساء يحصلن على القليل من الأعراض ، وليس جميعها.

الأعراض الجسدية



انتفاخ البطن

تشنجات

تورم الثدي

جوع

صداع

آلام العضلات

الم المفاصل

تورم اليدين والقدمين

البثور

زيادة الوزند



الأعراض النفسية

توتر وقلق

أكتئاب

لرغبة في البكاء

تقلب المزاج

إضطرابات النوم

الشعور بالإرهاق أو الخروج عن السيطرة

نوبات الغضب

الأعراض السلوكية



نسيان الأأشياء

فقدان التركيز الذهني

التعب العام

سبب متلازمة ما قبل الحيض

لا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي يسبب متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، قد تلعب التغييرات في مستويات الهرمون أثناء الدورة الشهرية دورًا. وقد تؤثر مستويات الهرمون المتغيرة هذه على بعض النساء أكثر من غيرهن.



جميع الفتيات والنساء اللائي ما زلن في فترة حيضهن يمكن أن يصبن بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية. لكنها أكثر شيوعًا عند بعض النساء كالاتي

عوامل بإمكانها جعل متلازمة ما قبل الحيض أكثر سوءا

- إذا كنتي في أواخر العشرينات من العمر إلى أوائل الأربعينيات

- أنجبت طفلاً

- لديك أفراد الأسرة يعانون من الاكتئاب

- عانيت من اكتئاب ما بعد الولادة

- التدخين

-التعرض لضغط كبير

-عدم النوم كفاية

-شرب الكحول

-تناول الكثير من الملح أو اللحوم الحمراء أو السكر

-الاكتئاب العضوي

-الإصابة بالأنيميا أو نقص الكالسيوم وضعف الجسم العام.

-بعض الأمراض التي تجعل أعراض الدورة الشهرية أكثر سوءا مثل الصداع النصفي ، الربو، و الحساسية .

علاج متلازمة ما قبل الدورة الشهرية



هناك العديد من الطرق للتحكم في أعراض الدورة الشهرية. حتى لو نتمكن من معالجتها تماما، وقد تساعدك هذه الأفكار:

-الحصول على ما يكفي من الكالسيوم من الأطعمة مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية والسلمون المعلب

- تجنبي الملح والكافيين والكحول.

- الإقلاع عن التدخين

- الحصول على قسط كافي من النوم

- العمل على تقليل التوتر.

تناول الفيتامينات و المعادن مثل حمض الفوليك ، المغنيسيوم ، وفيتامين B-6، فيتامين E ، و الكالسيوم مع فيتامين D.