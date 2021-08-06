محمد محسن عن حفله بالأوبرا: «كانت ليلة من ألف ليلة» (صور)

أحيا المطرب الشاب محمد محسن حفلاً في الثامنة مساء أمس الخميس على مسرح النافورة بالأوبرا، وهو الحفل الجماهيري الأول له بعد غياب فترة طويلة عن الحفلات الجماهيرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

محمد محسن حفله بالأوبرا

وقال محسن منذ قليل عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كانت ليلة من ألف ليلة وليلة امبارح بعد عودة للحفلات اللايڤ شكراً للجمهور الراقي كالعادة وتفاعله العظيم ولزملائي الفنانين المتميزين في الفرقة الموسيقية، ولدار الأوبرا المصرية على التنظيم الرائع للحفل".

محمد محسن حفله بالأوبرا

وقدم محسن خلال الحفل مجموعة من الأغانى التراثية لفنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام عيسي، منها: قوم يا مصرى، أهو ده اللى صار، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، والله تستاهل يا قلبى والبحر بيضحك ليه بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية منها اللف ف شوارعك، لو يطول الليل، بندعيلكوا، من زمان جدا، غنوة مبتكملش وخلى القمر طالع، حضنك حياة.

محمد محسن حفله بالأوبرا

يذكر أن المطرب المصرى محمد محسن ولد عام 1986 بقرية أوسيم بالجيزة، بدأ احتراف الفن بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة واختار الغناء العربي التراثي طريقا له، أصدر ألبومه الأول اللف في شوارعك عام 2012 فترشح عنه لجائزة جوردون أوردز وفاز عنه بجائزة أفضل مطرب في إستفتاء أجرته جريدة الأهرام في نفس العام, خاض تجربة التمثيل من خلال مسلسل زى الورد كما شارك في بطولة مسرحية ليلة من ألف ليلة مع الفنان الكبير يحيي الفخرانى.

ومن المفترض أن يقوم المطرب محمد محسن، بإحياء عدد من الحفلات الأخري خلال الفترة المقبلة، وهي الحفلات التي من المفترض أن يتم الإعلان عنها خلال أيام تزامناً مع موسم الصيف الحالي، والذي يشهد تقديم عدد من المطربين لبعض الحفلات الغنائية سواء العامة أو الخاصة والتي أغلبها يقام في منطقة الساحل الشمالي، والتي تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

محمد محسن حفله بالأوبرا

محمد محسن حفله بالأوبرا