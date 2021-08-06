باحث تونسى: حركة النهضة تعيش على إيقاع رقصة الديك المذبوح

قال المفكر والباحث الاستراتيجى التونسي مصطفي عطية إن "حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس تعيش على إيقاع رقصة الديك المذبوح بعد انتفاضة الشعب التونسي بكل مكوناته ضدها واستجابة رئيس الجمهورية قيس سعيد لمطالب الجماهير والمتمثلة أساسًا في إسقاط منظومة الإرهاب والفساد التي دفعت بالبلاد إلى أسفل السافلين ومحاكمة كل من أجرم في حق الوطن والشعب".

وأضاف عطية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بالرغم من حالة الارتباك الشديد التي تعيشها فإن الحركة الإخوانية ذات المرجعية التكفيرية والظلامية المدعومة خارجيًا فإنها لم تتخل عن أدبياتها المعهودة التي ترتكز على الكذب والافتراء والمغالطة وتوزيع الأدوار بين قياداتها، فبعضهم ادعى الاستقالة وبعضهم الآخر طالب بمراجعات ونقد ذاتي، وفئة ثالثة قفزت من المركب الغارق في محاولة للإيهام برفضها لسياسات راشد الغنوشي وعائلته المتمكنة من مفاصل الحركة".



وتابع: "فالتونسيون يعرفون الآن أن حركة النهضة ظلامية متشددة لا تؤمن بالوطن والقيم المدنية والحريات والديمقراطية وكل غايتها السيطرة على الدولة ومؤسساتها وتحويل مقدرات البلاد إلى غنيمة يتقاسمها أفرادها، ولا وجود في صلب هذه الحركة لمعتدلين فكلهم صقور، وكل محاولة يأتيها قيادي من قيادييها للظهور بمظهر المعتدل هي ضرب من ضروب المغالطة وممارسة التقية واتباع سلوك النعامة التي تدس رأسها في الرمل في انتظار هدوء العاصفة، لكن رد رئيس تونس أمس وتأكيده على استحالة الرجوع إلى الوراء ورفض التحاور مع منظومة الفساد والإرهاب أسقط كل مناورات حركة النهضة في الماء وجردها من آخر أوراقها المحروقة، كما يقول التونسيون".

واستكمل: "من المنتظر، بين الساعة والأخرى، أن يعلن رئيس تونس عن رئيس الحكومة الجديد وأعضاء حكومته، وخطة الإنقاذ المزمع تنفيذها من قبل الحكومة المرتقبة، والتي تقوم على محاسبة كل من أجرم في حق الوطن وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمخربين، واسترجاع الأموال المنهوبة، والاستجابة للمطالب الملحة للشعب في تأمين صحته وضمان كرامته وحماية مواطن شغله ورزقه".



وأشار عطية إلى أنه "ستأتي مرحلة ثانية تغيير القانون الانتخابي الكارثي الذي وضعته حركة النهضة على مقاسها، وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لا تشارك فيها الأحزاب التي أكد تقرير محكمة المحاسبات أنها زورت الانتخابات السابقة وتلقت تمويلات خارجية لحملاتها الانتخابية، ومنها حزب حركة النهضة الإخواني وحليفه حزب قلب التونس التي تتعلق برئيسه نبيل القروي تهم بالفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وحوكم بالسجن وتم الإفراج عنه أخيرًا وإبقائه في حالة سراح في انتظار استئناف محاكمته، وكتلة ما يسمى "ائتلاف الكرامة" التي تعتبر "الزائدة الدودية" لحركة النهضة وجناحها التكفيري العنيف.

وأكد عطية أن التونسيين ينتظرون بكثير من التفاؤل والحذر القرارات القادمة التي وصفها الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لوسائل الإعلام الداخلية والخارجية بـ"الهامة والجريئة والمفرحة".