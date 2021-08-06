«قسطرة قلبية ودعامة».. تفاصيل الأزمة الصحية للفنان صلاح عبدالله

تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة صحية منعته من حضور العرض الخاص لفيلم “الإنس والنمس” الذي عرض بحضور أبطاله أمس، ويشارك فيه كضيف شرف في إحدى المشاهد

وعلى إثر تعرضه للوعكة الصحية والتي جاءت في شكل أزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى وأجرى قسطرة في القلب وتركيب دعامة.

وطلب الفنان دياب، من جمهوره ومحبيه الدعاء للفنان صلاح عبد الله، بعد إصابته بأزمة قلبية، وكتب: "مليون سلامة على قلبك يا أطيب وأجمل وأحن قلب فى الدنيا ربنا يشفيك ويعافيك ويخليك لينا يا عم الدنيا كلها بالله عليكم دعواتكم بالشفا لعمنا صلاح عبدالله".

وكانت قد كشفت دنيا عبد الله، ابنة الفنان صلاح عبد الله، عن حالته الصحية، وذلك خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك"، قائلة إن حالة والدها استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، وطمأنها الأطباء على حالته، ومن الممكن أن يغادر المستشفى صباح اليوم الجمعة.

وأوضح الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، أن الفنان صلاح عبد الله في حالة صحية مستقرة حاليا بعد تركيب دعامة قلبية في المستشفى حيث ترافقه ابنته دنيا.

وأوضح الدكتور أشرف زكي أن الفنان صلاح عبد الله سيغادر المستشفى غدا، ويعود إلى منزله، ونصحه الأطباء بالراحة لعدة أيضا، وسيستأنف تصوير الأعمال التي يشارك بها حاليا بداية من الأسبوع المقبل.

وكان قد كشف الفنان صلاح عبد الله، عن تفاصيل وأسرار في حياته الشخصية لأول مرة أثناء كواليس فترة مرضه في أبريل الماضي.

وأضاف عبد الله خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "لحظات جريئة " المذاع على قناة "القاهرة والناس "، أنه كان لديه الشعور أن سبب مرضه كان حسدا من بعض الأشخاص، موضحا أن كل من حوله كانوا يقومون دائما بإقناعه بذلك.

وأكد الفنان صلاح عبد الله، أنه قام بالعديد من الأعمال الفنية من عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٠، مشيرا إلى أنه يخاف كثيرا على زوجته من الحسد و إنها تقوم بتنبيهه من ذلك عندما يريد نشر صورة مع حفيده على مواقع التواصل الاجتماعي.