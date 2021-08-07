تفاعل الجمهور مع أغنية محمد حماقي «زيها مين»

تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع الأغنية الجديدة للفنان محمد حماقي، “زيها مين”، بعد طرحها في الأسواق مساء أمس الخميس، حيث نالت حظًا كبيرًا من المشاهدة خلال ساعاتها الأولى.

وتصدّر النجم المصري محمد حماقي محركات البحث سواء على التطبيقات الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، انستجرام، تويتر"، وأشاد الكثيرون بأغنيته الجديدة التي طرحها ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

الأغنية بعنوان "زيها مين"، وهي من كلمات وألحان الملحن عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وتعد من أكثر الأغاني انتظارًا بعد إعلانه عن طرحها منذُ أيام.

تعليقات الجمهور



نالت الأغنية إعجاب الجمهور، خصوصًا أنَّها جاءت بعد غياب أكثر عام كامل، بعد طرح ألبومة الأخير "كل يوم من ده" الذي أطلقه عام 2019.

وقال محمد راجح: "والله ورجعنا يا حماقي وهيبقى الصيف أحلى معاك.. وحشتنا يا نجم النجوم أبو صوت مختلف بيسحرنا كلنا".

وأضافت شيماء إبراهيم: "بجد أنا مستنيه اليوم اللي تنزل فيه الألبوم، الأغنية روعة أوي يا حماقي، وعلى رأي المثل، اتقل تاخد حاجة نضيفه"، متابعة: "ياريت بقى متأخرش علينا وتنزل بباقي الأغاني خلينا ننبسط".

وتابعت ريم علي: "يا جماعة حماقي ده مفيش اتنين يختلفوا عليه.. صوت إيه واحترام إيه وجمال إيه.. ياجدع وحشتنا والله، والأغنية فوق العظمة بمراحل كتير".

موعد طرح الألبوم

وتصدر الفنان محمد حماقي، بأغنيته الجديدة "زيها مين"، ترند موقع اليوتيوب، وذلك بعد تحقيقه أكثر من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها، محققة المركز الثالث.

ومن المقرر إطلاق الألبوم الجديد قريبًا، وذلك بعد إصدار أغنية "حياتك في صورة " و"ياللي عالم بينا" في وقت سابق من هذا العام.