الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قطر تسجل 218 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 146 حالة

كورونا في قطر
كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 134 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين أفراد المجتمع، و84 حالة بين المسافرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 227273 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم، أنه تم فحص 20562 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 2366077 حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 2142 حالات.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 601 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 146 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في قطر 224530 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 21736 جرعة جديدة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 3938599 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

انخفاض معدل الإصابات

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بالجائحة وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس أدت إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا "كوفيد-19" في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه رغم انخفاض معدلات الإصابات اليومية، يتعين على الجميع اتخاذ أقصى درجات الحذر، باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة، خاصة مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا في قطر اللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارًا.

وأشارت الوزارة القطرية إلى أن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية بدأت يوم الجمعة الموافق 9 يوليو الجاري، وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة.

كما أوضحت أن تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها يعتمد على المؤشرات الخاصة بالجائحة، التي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

وشددت الوزارة على أنه من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

قطر فيروس كورونا إصابات وفيات وزارة الصحة لقاح جرعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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