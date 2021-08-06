الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن الإسماعيلية يكثف جهوده لكشف لغز «طفل المستقبل»

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

عثر الأهالي في مدينة المستقبل، بالإسماعيلية، على طفل حديث الولادة ملقى في أحد الشوارع.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بعثور الأهالي في مدينة المستقبل على طفل رضيع ملقى في أحد الشوارع.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى استدعاء طبيب لتوقيع الكشف على الطفل وبيان حالته الصحية، ويجري تكثيف البحث لكشف ملابسات الواقعة.

كان أهالي قرية سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، قد عثروا  في وقت سابق على جثة شخص في الثلاثينيات من العمر ملقاة قرب أحد نقاط الإسعاف.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد البرماوي، رئيس وحدة مباحث فايد، يُفيد بالعثور على جثمان شاب مقتول، وملقى في أحد الشوارع.

وقال أحد أهالي القرية من شهود العيان إن سيارة إسعاف نقلت جثمان شخص يدعى "أيمن.م.س"، في الثلاثينات من العمر ويعمل ميكانيكيا، إلى ثلاجة مستشفى فايد المركزي.

وأضاف: "قالوا إنه توفي لكن دون معرفة أي تفاصيل عن الواقعة". 

فيما أشارت مصادر طبية إلى أن هناك شبهة جنائية في الوفاة بعد مناظرة الجثمان الأولى.

وتحفظت الشرطة على الجثمان، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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