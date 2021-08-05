الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية

وفد التنسيقية يلتقي
وفد التنسيقية يلتقي أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية

 حرصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على التعاون مع كافة الجهات المؤثرة في المشهد الدبلوماسي والسياسي المصري، التقى وفدا من نواب مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بقيادات المجلس المصري للشئون الخارجية حيث التقوا بالسفير عزت سعد مدير المجلس والسفير مروان بدر والدكتور السيد فليفل والدكتور أحمد حافظ أعضاء المجلس.

وضم وفد التنسيقية كلا من بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس الأمناء ومن أعضاء مجلس النواب النائبة أميرة صابر والنائب أحمد مقلد، والنائب طارق الخولي، والنائب عماد خليل والنائبة رشا أبوشقرة، ومن نواب مجلس الشيوخ النائب محمود القط، ود.هدى رؤوف، وحازم هلال، أعضاء التنسيقية.

وفد التنسيقية يلتقي أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية

وتعرف الوفد على أنشطة المجلس السياسية والبحثية، وناقش العديد من القضايا السياسية على رأسها سد النهضة ووجود إسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الإفريقي، والعلاقات المصرية الأمريكية والإفريقية، والعلاقات بين مصر وأمريكا اللاتينية وكذا العديد من الموضوعات الأخرى.

وفد التنسيقية يلتقي أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية

وأشاد ممثلو المجلس بأهمية الحوار مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كونها تضم كوادر سياسية شبابية ذوي تيارات فكرية مختلفة ومتنوعة، كما تم نقاش العديد من أوجه التعاون المشتركة بين المجلس والتنسيقية مستقبلاً.

وفد التنسيقية يلتقي أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية

 

على صعيد آخر.. زار وفد من قبيلتي العبابدة والبشارية بحلايب وشلاتين، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عصر اليوم الخميس.

وكان في استقبال الوفد النواب علاء عصام ومحمد إسماعيل، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والمهندس كريم عبدالعاطي المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واصطحب أعضاء التنسيقية الوفد في جولة داخل أروقة مجلسي النواب والشيوخ، نقل خلالها الشيخ سدو شيخ البشارية، والشيخ سر الختم شيخ مشايخ العبابدة، تحيات أبناء جنوب البحر الأحمر لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية المجلس المصري للشئون الخارجية السفير عزت سعد الدبلوماسي والسياسي

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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